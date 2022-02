Excesso de peso continua sendo flagrado entre São Joaquim e Painel

Durante a tarde desta quarta-feira (2), a polícia militar rodoviária de Painel realizou mais uma operação de fiscalização de cargas e peso, na rodovia SC 114, em frente ao posto 10, município de Painel.

A operação objetivou fiscalizar veículos CVC – Combinações de Veículos de Carga, especialmente os de transportes de toras, os quais possuem intensa movimentação nessa rodovia.

Ao final, foram contabilizados 52,5 toneladas de excesso de peso em sete caminhões fiscalizados, além de outras irregularidades, sendo que em apenas um caminhão foi flagrado 16,6 toneladas acima do permitido.

Os infratores foram autuados por infração de trânsito, e somente foram liberados após os respectivos excessos de pesos serem transbordados para outro caminhão.

A Polícia Militar Rodoviária ressalta novamente que transportes excedentes de cargas, acima do limite legal permitido e do projetado para cada veículo, além de ocasionar riscos à segurança do motorista, compromete a segurança dos demais usuários, bem como o pavimento asfáltico, que com as altas temperaturas dessa época do ano, ficam mais suscetíveis a danos e não suportam esse excesso.

Com informações da 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel