Urubici comemora 65 anos, e o convite de comemoração é: DECLARE SEU AMOR POR URUBICI

Nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, oficialmente, Urubici completa 65 anos de fundação e emancipação político-administrativa. Sendo que em 1915 instalou-se a primeira vila de Urubici motivada pelo desenvolvimento do povoado, este pertencente a São Joaquim. Já em 06/12/1956, há exatos 65 anos, através da Lei nº. 274, o distrito foi elevado à categoria de município, com terras desmembradas de São Joaquim. Entretanto, somente em 03/02/1957 foi solenemente instalado o município, sendo essa a data oficial de comemoração do aniversário da cidade.

Hoje, Urubici possui uma população com pouco mais de 11.273habitantes (dados IBGE 2020), e uma área de 1.019km², com lindas paisagens que encantam qualquer pessoa.

Com a pandemia do coronavírus, em um cenário impróprio para festas, a cidade segue respeitando o distanciamento social, desta forma, o aniversário municipal será celebrado de forma diferente, sem festas, eventos e reuniões. Esse ano, através da prefeita Mariza Costa, o aniversário será comemorado através das audiências em Brasília em busca de novas formas de realizar projetos, e novos projetos inovadores para nosso município.

“Será um aniversário bem atípico para nós, somos um povo que gosta de comemorações. Temos muito o que comemorar e quando a pandemia passar vamos festejar com os eventos sonhados e planejados como nossa querida Urubici merece. Eu e o vice-prefeito Dilmo Folster, desejamos a todos os Urubicienses, fé, esperança, confiança e muita saúde para que juntos possamos superar essa pandemia e continuar trabalhando para o desenvolvimento do nosso povo”, exaltou a prefeita.

A celebração dos 65 anos de emancipação político-administrativa de Urubici foi pensada com carinho, para que a comunidade participe, para que sinta-se abraçada, mesmo que virtualmente, e que possamos todos comemorar de forma segura.

Segue abaixo a Campanha em homenagem ao município de Urubici:

DECLARE SEU AMOR URUBICI

Urubicienses que residem no município, visitante e pessoas que moram fora e também amam Urubici, poderão participar da Campanha: “Declare seu amor por Urubici” enviando vídeos com uma mensagem de carinho à cidade, com imagens de nossas belezas naturais, agricultura e tudo que expressa nossa cidade. Os registros serão divulgados nas redes sociais oficiais. Ao fazer sua declaração nas redes sociais, marque @prefeituradeurubici.

Parabéns Urubici!

Por Josi Menegaz/ Assessora de Imprensa (SECOM), Prefeitura de Urubici, Santa Catarina