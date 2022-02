Jovem grávida é estrangulada pelo próprio cabelo durante entrevista de emprego

Uma jovem de 21 anos morreu após ser estrangulada pelo próprio cabelo durante uma entrevista de emprego em Belarus antiga Bielorrússia, ex-república soviética). Assistente de loja, Umida Nazarova teve o couro cabeludo totalmente arrancado no bizarro acidente.

A jovem, que estava grávida de quase dois meses e planejava se casar, buscava um emprego na fábrica Svarmet, na cidade de Borisov, que produz fios de solda e eletrodos, de acordo com reportagem do “Daily Mail”.

Funcionários mostravam a fábrica a Umida quando o cabelo da jovem, que estava solto, ficou preso em uma das máquinas, enrolado ao redor do pescoço. Ela foi puxada bruscamente para dentro do equipamento e ficou presa e coberta de sangue.

A mãe da jovem, Olga, contou que a garganta da vítima ficou gravemente ferida e que ela só não morreu na hora porque o couro cabeludo foi totalmente arrancado. Internada em estado grave, a bielorrussa morreu 20 dias depois.

“Eles tiraram duas vidas, ela estava grávida de sete semanas”, disse o pai, Dmitry, denunciando que regras de segurança na fábrica foram violadas. “Eles viram que ela tinha cabelo comprido, então por que não lhe deram algo para cobri-lo?”, acrescentou ele.

“Ela queria ser mãe”, disse Olga. “Queríamos celebrar o casamento dela e pegar um neto ou uma neta na maternidade, não isso. Isso não é o que eu queria para o meu filho”, completou ela.

O caso está sendo investigado pela polícia local. Os custos do velório e do enterro do corpo de Umida foram pagos pela fábrica.