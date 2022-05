Fabiane Nunes da Silveira é nomeada Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em São Joaquim

São Joaquim é uma cidade que tem como principal fonte de economia a Agricultura e a Fruticultura, sendo o maior município produtor de maçãs no Brasil. A pasta da Agricultura tem uma grande importância em prestar suporte e auxílio aos produtores rurais.

O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes nomeou como Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Fabiane Nunes da Silveira, que ingressou na Prefeitura em fevereiro de 2021 como Engenheira Agrônoma na pasta.

Fabiane tem agora como desafio, dar continuidade nos trabalhos da agricultura e prestar apoio ao produtor rural, em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio elaborar um novo projeto paisagístico para a cidade da Neve.

“Estávamos há algum tempo sem Secretário na pasta, o Volney Beckhauser Junior fez um ótimo trabalho, mas decidiu deixar o cargo e dar continuidade em seus projetos particulares. Agora a Fabiane que já era funcionária efetiva assume esta função que é de suma importância para nossa cidade, estamos valorizando nossos colaboradores de carreira com novas oportunidades”, destaca o Prefeito,Giovani Nunes.

“Assumo esta pasta com muito comprometimento, e juntamente, com toda a Equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente estaremos trabalhando em prol do município de São Joaquim, dando continuidade a todo trabalho que já vem sendo desenvolvido no interior do município, bem como, no embelezamento do paisagismo da cidade, disse a Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Fabiane Nunes Silveira.