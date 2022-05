Inicia a montagem da estrutura da 32ª Festa Nacional do Pinhão

O movimento no Parque Conta Dinheiro, na tarde desta segunda-feira (23), não foi, desta vez, por conta dos animais dos leilões do Sindicato Rural, e sim, para o início da montagem da estrutura do palco principal da 32ª Festa Nacional do Pinhão, que acontece entre 10 e 19 de junho.

Parte da imprensa esteve conferindo. O registro é de que o evento terá algumas novidades, como por exemplo, a participação do “Sabores Lages”, na conhecida Rua da Gastronomia. Um lugar nobre e que certamente dará uma dinâmica e valorização, à gastronomia de Lages.

Outra novidade fica por conta da divisão nos pavilhões do Shopinhão, com uma nova praça de alimentação. Nem tudo foi adiantado. Os organizadores prometem surpresas ligadas ao Palco Nativista. Bem. Seja como for, haverá muito trabalho pela frente, uma vez que a festa começa dentro de 18 dias.

Com informações do Site Paulo Chagas. Net

Fotos: Assessoria da Festa do Pinhão