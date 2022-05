Caminhão carregado de maçã cai em ribanceira no interior de São Joaquim

Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (27) por volta das 08h30 na estrada geral de acesso as localidade de Invernadinha e Luizinho, um caminhão carregado de maçã acabou caindo numa ribanceira às margens da estrada.

O fato aconteceu na conhecida subida da dona Norminha um morro úmido que fica em meio às árvores, houve um encontro entre o caminhão de maçãs e uma carreta bitrem de toras, de acordo com testemunhas a carreta não deu a preferencia ao caminhão que estava subindo e para evitar a colisão frontal o condutor do caminhão desviou e acabou caindo na ribanceira.

O motorista do bitrem não parou para prestar socorro e evadiu-se do local, Nauro teve escoriações leves, além de um susto e um grande prejuízo material. Diversos condutores destas carretas de toras já foram flagrados transitando em alta velocidade nas estradas do interior e no perímetro urbano.

Também, são flagrados diariamente com cargas em excesso de peso, o que danifica ruas e estradas, deixando intransitáveis, causando diversos transtornos à população, são diversas irregularidades que põe a vida de muitas pessoas em risco.