SC atinge 11 mil casos ativos de Covid-19, maior número em dois meses

Santa Catarina voltou a registrar aumento nos casos ativos de Covid-19. De acordo com o Painel do Coronavírus do NSC Total, nesta quinta-feira (26), o Estado acumula 11.115 pessoas ainda em tratamento da doença – este é o maior número desde 6 de março.

Em relação a última semana, o crescimento foi de 39,46%. Em 19 de março, eram 7.970 casos ativos. Agora, ao comparar com a situação de um mês atrás, o percentual é ainda maior: 169,65% – em 26 de abril, eram 4.122 casos.

Só em Campos Novos, no Meio-Oeste catarinense, a quantidade de casos ativos saltou de sete para 55 em uma semana — crescimento de 686%.

Ao menos 256 cidades catarinenses têm casos ativos da doença. Só a capital, Florianópolis, acumula 1.765 pacientes – o que representa 15,87% de todo o Estado. Em seguida vem Joinville, com 1.059, e Blumenau, com 689 casos.

Já a Grande Florianópolis é a região com o maior número de casos ativos: 2.700.

Só nesta quinta-feira, Santa Catarina confirmou mais 2.512 casos. Agora, desde o início da pandemia, são 1.732.937.

Em relação as mortes, são 21.834, sendo que mais duas foram registradas nesta quinta.

Fiocruz alerta para crescimento nos casos

O Boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz nesta quinta-feira, aponta a tendência de aumento nos casos de Covid-19 em todas as regiões do país. O levantamento aponta que cerca de 48% dos casos de Síndrome de Respiratória Aguda Grave (SRAG) das últimas quatro semanas são em função da doença.

Em relação aos óbitos por SRAG, 84% foram por Covid. A análise é do período entre 15 e 21 de maio.

Ainda segundo o boletim, Santa Catarina está entre os Estados que apresentam sinais de crescimento na tendência de longo prazo junto com Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minhas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

