Mobilidade Urbana – Trânsito muda de sentido na Marcos Batista no centro de São Joaquim

Os joaquinsenes já puderam observar no início da manhã desta quinta-feira (26), as mudanças no trânsito da Marcos Batista. A rua mudou totalmente o sentido, para dar maior fluidez ao tráfego no centro da cidade. Esta rua contempla o esquema de binário e passa a ter mão única desde a esquina próximo a Funerária Anjo da Guarda até em frente ao Sesc.

Adentrando a rua pelo seu início os motoristas têm o cruzamento em frente a Loja Lamar, é permitido a conversão à esquerda, à direita e seguir em frente sentido Correios. Quem desce do Boulevard pela rua Getúlio Vargas tem duas opções: seguir em frente ou fazer a conversão à esquerda sentido Correios. Quem trafega pela Getúlio Vargas sentido Antiga SDR/Centro tem duas opções: seguir em frente ou fazer a conversão à esquerda sentido Correios.

Na esquina da Loja do Jacaré quem desce pelo Calçadão Boanerges Pereira de Medeiros, tem duas opções, conversão à esquerda sentido novo semáforo ou seguir em frente pela rua da farmácia do Boquita, este trajeto mudaria, a pedido do SAMU, para facilitar o deslocamento da ambulância, permanecerá como está atualmente.

Chegando à esquina da Natally há um novo semáforo foi instalado e começou a operar ainda na tarde de quinta- feira, no local o motorista tem três opções para dirigir, conversão à direita pela avenida Egídio Martorano, para acessar a SC-110 com destino à Bom Jardim da Serra, conversão à esquerda para retornar ao Centro ou seguir em frente em direção a Lages.

Na esquina da Natally quem transita descendo a rodovia SC – 110 sentido centro tem duas opções, seguir em frente ou fazer conversão à direita sentido Sesc, quem faz o sentido contrário Centro/ Rodovia, também tem a opção de seguir em frente ou fazer a conversão à esquerda sentido Sesc.

Na esquina da rua Giácomo Chiodeli, com a rua Marcos Batista próximo a Pizzaria Água na Boca, o motorista pode apenas fazer a conversão à direita sentido Sesc. Quem sai da Rua José Vieira de Melo, Rua da Celesc e adentra na Travessa Luciano Goulart, Rua da Churrascaria do Pato apenas poderá seguir em frente sendo proibido a conversão à esquerda. Os motoristas que trafegam pela mesma rua no sentido contrário também só poderão seguir em frente.

Estas mudanças são para melhorar a fluidez do trânsito no Centro da cidade, uma empresa especializada em mobilidade urbana fez um estudo por algum tempo e apontou quais mudanças seriam necessárias para organizar o tráfego de veículos na área central de São Joaquim e arredores.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim