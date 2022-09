Joaquinense invade o campo do Maracanã e comemora classificação do flamengo na Copa do Brasil 

O Joaquinense Douglas Ribeiro (Bolacha) torcedor do Flamengo foi ao Rio de Janeiro para assistir ao jogo das semifinais da copa do brasil entre Flamengo e São Paulo, seu time venceu por 1 a 0, ele acabou invadindo o gramado e comemorou junto aos jogadores a classificação.

Para a sua surpresa de Douglas, foi muito mais do que bem recebido pelo elenco do Flamengo. Comemorando, os jogadores fizeram uma roda com o flamenguista no meio e, pulando, arrancaram a camisa do torcedor para seguir os festejos e girá-la no ar.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o atacante Pedro comemorando com a camisa do torcedor do Flamengo, que certamente nunca mais esquecerá o dia 14 de setembro de 2022.

Após o ato, ele foi levado por seguranças a delegacia do torcedor, terá que pagar uma multa e ficará afastado dos estádios por um ano, o fato também viralizou nas redes sociais e canais de TV estão em busca do joaquinense para entrevistá-lo.