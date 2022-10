Secretaria Municipal de Educação homenageia professores em São Joaquim

A profissão mais importante de todas é o professor, pois sem ela as demais profissões não existiriam. A rede municipal de ensino conta com mais de 400 professores em suas 26 escolas de educação infantil e ensino fundamental.

Para comemorar o dia do professor, a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto homenageou os professores da rede, com um jantar, entrega de presentes e um baile com o Grupo Galopaço de Urubici.

O evento teve dois momentos importantes, o primeiro foi a homenagem às professoras aposentadas de 2016 a 2022, que receberam um certificado de honra e um presente, o outro foi a entrega de uma lembrança a todos os professores.

“Também sou professor, vejo aqui muitos que foram meus alunos e hoje são professores, me orgulha muito ter participado desta trajetória, só a educação transforma a sociedade”, disse o Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto, Fabiano Padilha.

Participaram do evento diversas autoridades, a Diretora Educação Infantil, Luciana Zandonadi, Diretora de Ensino Fundamental, Roberta Karine, os vereadores Dione Medeiros, Fernando Costa, Marcio Eron, Ilton Carvalho, equipe de apoio da Secretaria de Educação e os Secretários, Fabiano Padilha, Antônio Nunes, Cezário Flores, José Teodoro e o Prefeito Giovani Nunes.

“Quero parabenizar a todos os professores, vocês que fazem toda a diferença no Município de São Joaquim, a administração agradece a todos o empenho e dedicação ao lecionar em nossa rede, hoje é dia de comemorar”, destaca o Prefeito, Giovani Nunes.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim

