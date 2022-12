Campeonato Municipal de Futebol de Campo inicia em São Joaquim

O estádio Municipal José Leão Dutra é palco do Campeonato Municipal de Futebol de Campo em São Joaquim, a primeira rodada teve muitos gols marcados e vitórias surpreendentes.

Nesta edição participaram 12 equipes divididas em duas chaves, classificam os 4 primeiros de cada grupo para as quartas de finais, os últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão.

O campo municipal recebeu melhorias emergenciais para receber os atletas e torcedores, uma força tarefa foi realizada para deixar o palco dos jogos mais agradável aos visitantes.

No jogo de estreia do campeonato a equipe Revelação venceu o Entre Amigos pelo placar de 2 a 0, o segundo jogo Quilmes venceu o Ajax por 1 a 0. A partida mais esperada do dia era o clássico entre ACD Cruzeiro e Armazém do Lanche.

O jogo entre o atual campeão Armazém do Lanche e o time de história do ACD Cruzeiro teve 5 gols marcados, o Cruzeiro saiu na frente abriu o marcador em uma partida equilibrada com muitos dribles.

O time do Cruzeiro nunca havia vencido o Armazém, que eliminou duas vezes a equipe em fases mata-mata, mas na estreia o atual Campeão e favorito ao título foi derrotado pelo placar de 3 a 2.

Na sequencia da rodada o que predominou foi a virada de placar, Bandeirantes saiu vencendo e o Nevada virou o jogo e venceu por 2 a 1, Boqueirão venceu o Planalto São José por 3 a 1 e Dourados venceu de virada o Aliados por 5 a 3.

“Quero destacar que tem sido jogos muito disputados e equilibrados, mostrando que o campeonato está em um nível ótimo, também quero agradecer a torcida que tem lotado as arquibancadas para apoiar seus times”, destaca o Diretor de Esportes, Edson dos Santos Oliveira.

Fotos Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim