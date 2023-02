“Vanessa Lopes” e “Vinícius Borges” vencem o concurso dos Jogos Abertos de São Joaquim 2023

O Ginásio de Esportes Juraci Santos foi palco, na noite desta quinta-feira (02), da escolha da Garota e Garoto nos 31º Jogos Abertos de São Joaquim — JASJ | 2023. Uma das competições que somam pontos para o quadro geral entre as equipes participantes.

A torcida das seis equipes lotaram as arquibancadas, decoraram seus espaços e torceram pelos seus representantes, as torcidas mais animadas também pontuaram para o ranking.

O corpo de jurados do concurso foi composto pela Nutricionista Tatiane Flores, Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, Diretora de Ensino Roberta Karine, Secretário de Educação Fabiano Padilha, Personal Trainer Lizandro Costa.

A mestre de cerimônias, Diretora de Cultura Maria Alice de Souza anunciou os participantes que adentraram na quadra para o desfile, primeiro usando roupa casual e em seguida usando o uniforme das equipes que representavam.



A torcida entonava cantorias cada vez que seus representantes entravam para desfilar e fizeram a festa. A melhor torcida foi da equipe Minuano/Paradigma no quesito animação, seguida pela segunda colocada Caveiras e em terceiro ACD Cruzeiro Nova Serrana.

Outro momento importante foi a homenagem a Adairton Teodoro Cabral “Tio Daia” no espaço torcedor, a taça que recebeu seu nome, ele que é um torcedor nato do esporte joaquinense e sempre acompanha jogos em todo o município.



Após as homenagens e premiação para as torcidas foi a vez de conhecer os grandes vencedores da noite, Vanessa Lopes da equipe Minuano Paradigma e Vinícius Borges da equipe NPR Turismo receberam a faixa de garoto e garota dos Jogos Abertos, ambos recebem como prêmio um ensaio fotográfico oferecido pelo fotógrafo Rodrigo Rocha do Foto Argus.

A 31ª Edição dos Jogos Abertos de São Joaquim é uma realização do Departamento Municipal de Esportes sob a coordenação do Diretor de Esportes Edson dos Santos Oliveira, as competições iniciaram em 28 de janeiro e seguem até 12 de fevereiro, são 26 modalidades disputadas e mais de mil atletas inscritos.

A classificação final do concurso

Garota Jogos Abertos 2023

1º Lugar – Vanessa Aparecida Barbosa Lopes – Minuano Paradigma

2º Lugar – Giovanna Flores – NPR Turismo

3º Lugar – Eduarda dos Santos Nunes – Caveiras

Garoto Jogos Abertos 2023

1º Lugar – Vinícius Borges da Rosa – NPR Turismo

2º Lugar – Josuilian Paiano da Luz – ACD Cruzeiro

3º Lugar – Pedro Henrique Bertollo Pinheiro – Caveiras

