Projeto “ Equipe Volante” é implantado em São Joaquim para levar saúde ao interior

Essa era uma das metas de campanha do Prefeito Giovani Nunes, criar um projeto para atender as comunidades do interior com saúde de qualidade às famílias que residem na área rural, sem que elas precisem se deslocar para o centro da cidade.

Durante um ano e meio foram feitos estudos de como implantar o projeto “Equipe Volante”, e neste primeiro semestre a coordenadora, Luciana Costa esteve visitando as localidades com sua equipe para organizar os locais onde a população será atendida.

A cada 15 dias, oito comunidades receberão visitas dos profissionais da saúde. O trabalho da equipe volante inicia nesta segunda-feira (05) pela localidade de São João de Pelotas com atendimento das 09h30 às 15h30, na terça quem recebe a visita é a localidade de São Francisco Xavier com atendimento das 09h às 16h.

“Esse é um momento histórico, implantar este projeto era um sonho que estamos realizando, já melhoramos muito a nossa saúde, queremos estreitar os laços entre o interior e a cidade, dar mais atenção a saúde da nossa população que reside no perímetro rural”, diz o Secretário Municipal de Saúde, José Teodoro de Sena Amaral.

A equipe volante é composta por diversos profissionais da Saúde, Enfermeira Luciana Costa, Tec. Enfermagem Amanda Wollff, Tec. Enfermagem Lucas da Silva, Médica Cintia Oselame, Dentista Letícia Nunes Luenenberg e a Auxiliar de dentista Caroline de Sena Oliveira.

“Foram dias de muito trabalho até a concretização desse sonho, mas cada detalhe tem nossa luta e nosso desejo em ver tudo organizado e adequado para podermos atender nossos pacientes. Tenho uma equipe maravilhosa. Só tenho a agradecer ao Giovani e ao Dorinho pela confiança em colocar nas nossas mãos um projeto tão importante para nosso município. E por fim quero agradecer a cada anjo que nos ajudou para que tudo isso fosse possível, sem um trabalho em conjunto não existe êxito”, relata a Enfermeira, Luciana Costa.

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura de São Joaquim