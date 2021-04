Opção de negócio em meio a Pandemia: Veja como montar uma Loja on-line de Semijoias

A Pandemia de COVID-19 colocou muitos negócios à prova e realmente levou diversos comércios à falência.

Enquanto isso, quem já estava ou decidiu ingressar no e-commerce, viu as vendas aumentarem e alcançarem um público impossível de atingir contando apenas com lojas físicas.

Um dos segmentos que ganhou e continua ganhando destaque nesse segmento é o das lojas on-line de semijoias e, se você já pensou na possibilidade de criar uma, pode estar diante do melhor momento para fazer isso.

Confira abaixo algumas dicas para montar uma loja on-line de semijoias:

Como escolher fornecedores de semijoias

Semijoias são diferentes de bijuterias e por esse motivo é preciso levar em conta muito mais coisas do que preço e design na hora de escolher quem serão seus fornecedores.

A premissa de uma boa loja de semijoias é trabalhar com acessórios de qualidade e antialérgicos.

Para escolher bons fornecedores, é importante fazer perguntas como:

· Quantos milésimos de cobertura têm as peças?

· Qual é o metal de base das semijoias?

· Quanto tempo a fábrica oferece garantia no banho?

· Qual o procedimento para troca de semijoias defeituosas ou oxidadas?

· Quanto tempo a fábrica está no mercado e qual a sua reputação em sites como o Reclame Aqui?

· Como funciona o sistema de reposição de peças?

Apenas com base nessas informações é possível determinar se um fornecedor é bom ou não e não adianta se enganar olhando apenas para os modelos das peças.

Uma pulseira feminina pode ser linda e ter uma cobertura de apenas 1 mm de ouro 18k, enquanto um modelo mais básico pode receber 10 mm de cobertura e custar até 300% a mais.

Vale à pena estudar esse mercado antes de realizar as primeiras compras e esse é um fator que pode designar o sucesso ou o fracasso da sua loja de semijoias.

Como escolher a plataforma ideal para montar uma loja de semijoias

Existem diversas plataformas que possibilitam que você cria uma loja virtual incrível, mas é importante conhecer as funcionalidades e custos de cada uma delas.

Se o seu objetivo é ter uma operação micro, pequena ou média, você pode optar por lojas prontas, que são facilmente customizáveis e geralmente não requerem muito conhecimento técnico sobre programação e design para se manterem ativas.

Se o plano é ter uma operação grande ou média, interessa que você tenha uma loja virtual escalável e com recursos mais avançados, sem limite de acessos ou de cadastro de produtos e com mais possibilidades de integração, para que você possa trabalhar com um sistema de ERP, cadastro automático em marketplaces e outras ferramentas que podem potencializar o negócio.

Independentemente do plano de crescimento, é essencial que a loja seja veloz e tenha uma excelente navegação no mobile.

Conheça algumas lojas desenvolvidas nas plataformas que você estiver pesquisando e peça para amigos e parentes fazerem testes de navegação e usabilidade antes de contratar.

Quanto é necessário investir para montar uma loja online de semijoias

Depende e depende muito, mas, se você quiser começar o negócio de uma forma bem simples e tiver conhecimento em gerenciamento de mídias sociais conseguirá fazer isso com algo em torno de R$5000,00, contando com uma plataforma alugada, com sites pré-desenvolvidos, um pequeno estoque e iniciando as divulgações por conta própria.

Se você não é um expert em marketing digital, provavelmente precisará de uma ajudinha de algum profissional da área para começar a ter algumas vendas e isso poderá aumentar um pouco a necessidade de investimento inicial. Pense em algo entre R$8.000,00 e R$15.000,00.

Lembrando que isso é uma base e serve apenas para iniciar o negócio. É natural que você precise realizar o reinvestimento do seu lucro durante algum tempo , então esteja ciente de que o negócio pode não se tornar sua primeira fonte de renda imediatamente.

Como divulgar semijoias na internet

A melhor estratégia de marketing para e-commerces pequenos é muito diferente da estratégia que funciona para grandes lojas e é aqui onde mora um dos maiores problemas enfrentado pelos micro e pequenos empresários.

Enquanto grandes marketplaces e empresas de grande porte podem investir milhares e até milhões de reais em anúncios, os pequenos empreendedores patinam entre a dificuldade de pagar agências para gerenciar as campanhas, investir em orçamento para que essas campanhas rodem, comprar produtos diversos como aneis, brincos, pulseiras, colares, tornozeleiras e escapularios para revenda e pagar salários para funcionários auxiliarem na operação.

Para sobreviver em meio à concorrência é preciso pensar de forma diferenciada, fazendo com que as fraquezas se tornem a força da operação.

Enquanto grandes lojas possuem o poder financeiro, pequenas lojas possuem o poder de aproximação e comunicação com o cliente.

O contato por WhatsApp, a rapidez para enviar uma foto ou vídeo de um produto e o atendimento humanizado fazem toda a diferença para que as vendas aconteçam e é aqui que está o melhor caminho estratégico para os pequenos e-commerces de semijoias.

Manter o cliente é a chave para o sucesso do e-commerce de moda

Ao invés de se concentrar em divulgar a loja aos 4 cantos do mundo, o ideal é fazer com que cada cliente se torne um divulgador da sua loja e isso é feito através de relacionamento.

Para cada venda realizada, faça um contato com o cliente e mantenha-o informado sobre o pedido. Envie uma embalagem feita com carinho e inclua um bilhetinho pedindo que ele compartilhe a experiência da compra com seus familiares e amigos.

Não entre em contato apenas com promoções e tentativas de vendas, ofereça vantagens especiais, parabenize pelo aniversário e em datas comemorativas.

Por mais que tudo isso possa parecer clichê, é o que funcionava há anos atrás e ainda continua funcionando.

Manter o cliente próximo é mais barato e mais eficiente que criar uma lista imensa de clientes novos, sob o alto custo de anúncios patrocinados.

Aplique e teste. Certamente você terá mais trabalho, mas junto com ele, também terá mais resultados.