Edital Aldir Blanc SC 2021: inscrições começam no dia 11 de setembro

As inscrições para o Edital Aldir Blanc SC 2021 serão abertas no dia 11 de setembro, às 00h01. O anúncio do certame que distribuirá R$ 26 milhões foi feito na tarde desta quarta-feira, 8, pelo governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e pelo presidente da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), Edinho Lemos. Os interessados poderão se inscrever até o dia 25 de outubro, no site da FCC. Todos os projetos contemplados receberão os recursos até o dia 31 de dezembro de 2021.

O edital prevê a seleção de propostas culturais nas seguintes modalidades:

– Experimentação artística;

– Apresentação ou Evento cultural;

– Oficina Cultural;

– Licenciamento de Conteúdo Cultural para Difusão Online.

Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta, devendo escolher uma das modalidades listadas no edital. Podem participar trabalhadores da cultura, artistas, artífices, mestres, grupos, coletivos, empreendimentos econômicos solidários, instituições artísticas culturais e pontos de cultura com comprovada atuação em sua respectiva área artística e cultural.1

