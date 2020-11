Granizo causa destruição e atinge ao menos 500 imóveis no Médio Vale do Itajaí

O tempo tem castigado algumas regiões do Sul do Brasil, seja pela estiagem ou pela fortes chuvas com tempestade de granizo, que causa danos. Foi impressionante a forte chuva de granizo que atingiu a cidade de Benedito Novo, no Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, granizo aconteceu na noite desta segunda-feira (16). O temporal atingiu diversas cidades da região, como Blumenau, Indaial, Pomerode e Timbó, porém teve mais intensidade no pequeno município de 11 mil habitantes. Conforme levantamento da Defesa Civil, ao menos 500 imóveis foram atingidos.

Fotos Redes Sociais

As ocorrências mais graves foram de destelhamentos. Isso por conta do tamanho das pedras de gelo que caíram, o que acabou afetando centenas de residências (confira nas fotos abaixo). Carros também foram atingidos e proprietários tiveram prejuízos principalmente com vidros e lataria.

Além disso, a Defesa Civil registrou seis atendimentos, sendo três pré-hospitalares. Quatro bombeiros — três voluntários e um militar — atuaram no apoio à equipe do município. Um levantamento mais preciso dos prejuízos ainda será feito, porém lonas já foram enviadas à cidade para ajudar provisoriamente as famílias que foram afetadas. Foi identificada a necessidade em enviar “telhas e outros itens de assistência humanitária para a cobertura das residências atingidas”.

Com informações NSC