FACEBOOK MUDA FEED PRINCIPAL E FICA MAIS PARECIDO COM TIKTOK

Rede social da Meta começará a mostrar mais vídeos curtos e postagens populares de contas que os usuários não seguem, oferecendo ao usuário uma experiência mais parecida com a proporcionada pelo TikTok.

A Meta anunciou ontem (21) uma mudança na tela principal do Facebook. Similar ao formato do Tiktok, a página inicial do aplicativo agora mostrará novos conteúdos, não necessariamente as postagens de amigos ou de páginas que os usuários já seguem, mas postagens sugeridas pelo Facebook. O feed de notícias atual, com postagens recentes de amigos, páginas e grupos que os usuários escolhem ativamente seguir, será movido para uma nova guia separada chamada “Feeds”.

Nos últimos meses, os executivos do conglomerado de tecnologia e mídia social expressaram maior urgência em aumentar os “Reels”, similar ao formato de vídeo curto do TikTok, que tem sido popular entre usuários mais jovens. A Meta já havia definido uma estratégia para sua maior rede social: fazer com que ela ofereça ao usuário uma experiência mais parecida com a proporcionada pelo TikTok. Mark Zuckerberg afirmou em abril que a companhia estava fazendo investimentos significativos em inteligência artificial e aprendizado de máquina para apoiar a abordagem de “motor de descoberta”.

Com informações: R7