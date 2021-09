Carlos Moisés autoriza funcionamento de Linha de Transmissão em Lages, com investimento de R$ 12 milhões

O governador Carlos Moisés e o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), Daniel Vinícius Netto, assinaram, na tarde desta quinta-feira, 9, a Licença Ambiental de Operação (LAO) para o funcionamento Linha de Transmissão que interliga a subestação Lages – área Industrial à subestação Parque Industrial Berneck. Com investimento de cerca de R$ 12 milhões, a linha vai garantir a instalação da nova fábrica da Berneck no município e irá ampliar o sistema elétrico da Serra Catarinense, melhorando a qualidade e a segurança do fornecimento de energia, além de gerar renda e emprego para a população com o aquecimento da economia regional.

A autorização da LAO abrange a transmissão de 138 KV (quilovolts) em circuito simples, trifásico. O empreendimento compreende um trecho de aproximadamente 9,94 km de extensão. O presidente do IMA, Daniel Vinicius Netto, reforça que a estrutura também beneficiará a rede da Celesc e empresas vizinhas, onde a Berneck fará a entrega do excedente da energia para diminuir a carga de rede já existente.

“As linhas de transmissão são importantes para atender os setores produtivos e a população catarinense, sendo autorizadas com responsabilidade necessária para continuarmos a progredir de maneira célere e garantir que Santa Catarina continue se desenvolvendo de forma sustentável”, disse Netto.

Conforme o presidente do IMA, o empreendimento não causa intervenção em áreas de Área de Preservação Permanente (APP), nem a necessidade de supressão de vegetação nativa, sendo totalmente comprometida com o desenvolvimento de programas ambientais como gerenciamento de resíduos sólidos; controle de processos erosivos, entre outros que são fundamentais para garantir a viabilidade ambiental da atividade.

O ato foi acompanhado pelos dos deputados estaduais Mauricio Eskudlark, Paulinha e Nilson Berlanda, subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, prefeito de Lages, Antônio Ceron, secretários de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, da Administração, Jorge Eduardo Tasca, da Saúde, André Motta Ribeiro, da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, pelo secretário executivo da Comunicação, João Cavallazzi,

assessor especial da chefia do executivo, Frederick Rambusch, pelo assessor do governo na Serra Catarinense, Lucas Neves, e outras autoridades.

A empresa

A Unidade fabril está sendo construída às margens da rodovia BR-116, próximo ao limite entre Lages e Capão Alto. A nova fábrica terá capacidade de produzir 570 mil metros cúbicos de MDF e 450 mil metros cúbicos de serrados por ano. Os produtos serão destinados tanto para o mercado interno, quanto para o externo.



A Berneck é uma empresa brasileira com quase 70 anos de história. Especializada em painéis MDP, MDF e HDF, além de Pinus e Teca serrados.

