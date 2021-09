Em Lages, governador destina R$ 35 milhões para melhorias em ruas e acessos da cidade

Ruas e acessos de Lages receberão um trabalho completo de revitalização por meio de uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura da cidade. A novidade foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 9, pelo governador Carlos Moisés durante uma agenda de trabalho na Associação Empresarial de Lages (Acil). Serão repassados R$ 35 milhões pelo Estado para restauração do pavimento de ao menos 15 ruas do município.

A solenidade teve também a confirmação do repasse de R$ 9,7 milhões para a instalação de uma usina de asfalto para atender as prefeituras da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures). A estrutura ficará em Lages e fará parte do programa SC Mais Asfalto. Além disso, foram repassados quase R$ 16 milhões por meio de emendas parlamentares para todas as 18 cidades da região.

O governador Carlos Moisés destacou que os investimentos em Lages são parte do esforço do Estado para alavancar a infraestrutura catarinense. “Estamos fazendo investimentos significativos em todas as regiões catarinenses. Aqui na Serra não é diferente. O prefeito Ceron nos apresentou essa demanda de melhoria de uma série de vias e nós decidimos prontamente atender, por considerar que elas são necessárias para o desenvolvimento da cidade. Lages só tem a ganhar com essa parceria entre o Governo e a prefeitura”, afirmou o governador.







Entre as ruas que receberão melhorias está um dos principais acessos da cidade, que compreende a Rua Victor Alves de Brito e a Avenida Manoel Antunes Pessoa. É nesta região que fica a fábrica da Ambev, um dos principais arrecadadores de ICMS de Santa Catarina.

Segundo o subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, o repasse de R$ 35 milhões para a revitalização das ruas é o maior investimento individual de um governador na história de Lages. “Serão mais de 20 quilômetros de asfalto para a cidade. É um investimento histórico, que demonstra um pouco do carinho com que o governador Carlos Moisés tem olhado para a Serra”, destacou.

O prefeito Antonio Ceron agradeceu o governador pelos investimentos na cidade e citou a visão de estadista de Carlos Moisés pelas entregas de caráter municipalista. “Essas entregas vão representar mais qualidade de vida para a população. O momento é de agradecer ao Governo do Estado. Nós temos muitas demandas e não conseguimos atacar todas, então essa parceria é fundamental. Quem ganha são os lageanos”, afirmou o prefeito.

O auxiliar de serviços gerais Velci Zanella mora na Avenida Manoel Antunes Pessoa, no Bairro São Miguel. Atualmente, a via é pavimentada com lajotas. Ele conta que a comunidade aguarda há pelo menos sete anos pelo asfalto e diz que o clima é de expectativa. “Estamos com esperança de que agora tudo dê certo, ao contrário das outras vezes, em que ficou apenas na promessa. O governador Carlos Moisés está de parabéns por liberar essa verba”, diz Zanella.

Quem também vibrou com a liberação de recursos foi o comerciante de sucatas Erick Lins de Sousa. Ele possui um negócio na Avenida João Goulart, no Bairro Cristal, que receberá reparos no valor de R$ 4,9 milhões. “Tem locais em que a via fica muito estreita e dois caminhões não conseguem passar ao mesmo tempo. Estamos muito contentes de que essa obra vai finalmente sair”, relatou Sousa.

SC Mais asfalto

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, destacou a importância que a nova usina de asfalto terá para a Região Serrana. De acordo com ele, a redução no custo para a pavimentação de uma rua ou estrada vicinal pode variar entre 30% e 50%. “Com isso, será possível fazer mais com menos. A Serra possui carências no quesito de pavimentação, especialmente nas áreas rurais. Não é algo que surgiu agora, mas uma consequência de décadas. Nosso objetivo com a usina de asfalto é tirar o barro e a lama da vida do maior número de pessoas possível”, salientou Vieira.

Ainda durante a solenidade na Acil, o governador autorizou o repasse de R$ 300 mil para a construção de uma quadra coberta na Escola Municipal Nossa Senhora da Penha. Outros R$ 500 mil serão usados para a aquisição de um veículo para cirurgias de castração de animais (Castramóvel).

Na área da educação especial, a Apae de Lages vai receber R$ 2,2 milhões, que garantirão a compra de três ônibus escolares e a reforma da sede da entidade. A Apae de São Joaquim recebeu R$ 300 mil, enquanto a Associação de Pais e Amigos dos Surdos (Apas) de Lages foi contemplada com R$ 400 mil.

Na saúde, os hospitais de Bom Retiro e Anita Garibaldi receberam R$ 420 mil e R$ 315 mil, respectivamente, para custeio dos leitos clínicos de retaguarda para tratamento da Covid-19. Houve ainda o lançamento do edital, por parte da Fapesc, do programa de Apoio à Valorização da Vinicultura e Viticultura de Santa Catarina, no valor de R$ 1 milhão.

Ainda em Lages, foram liberados R$ 914 mil para a compra de equipamentos para a finalização da obra de revitalização do Mercado Público da cidade. Por fim, a Fesporte entregou materiais esportivos para 63 escolas estaduais da região, por meio do programa SC Mais Esporte.



O governador Carlos Moisés ainda prestou uma homenagem ao time das Leoas da Serra, bicampeãs da Taça Brasil de futsal. O chefe do Executivo ainda convidou as jogadoras para um almoço na Casa d’Agronômica e se comprometeu a repassar R$ 250 mil para a prefeitura fazer a substituição do piso do ginásio Jones Minosso.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom