Terraço Pub apresenta Show com Baitaca o cantor “Do Fundo da Grota” em São Joaquim

O Terraço Pub, uma da mais conceituadas casas de Show de São Joaquim, anunciou um dos mais renomados artistas da cultura gaúcha até então e, o popular Baitaca que se apresenta no dia 01 de outubro.

Baitaca era o apelido do avô de Antônio. A denominação foi herdada por ele aos quatro anos de idade, e desde então, passou a ser chamado assim por todos os amigos e familiares. Baitaca é, indiscutivelmente, o maior artista gaúcho da atualidade.

Diretamente do Fundo da Grota, Baitaca entra na noite de uma sexta-feira , 01 de Outubro no Terraço Pub. Reservas de mesas pelo telefone: (49) 9 9903.6863

Sucesso após quase duas décadas

Com mais de 40 milhões de visualizações somente no YouTube, além de meio milhão de curtidas, o sucesso esteve na boca de muitos cantores famosos do Brasil, como Maiara e Maraisa, Gustavo Lima, Guilherme e Santiago, Fernando e Sorocaba e diversos outros artistas, incluindo uma versão em pagode.

Em meio a tantas músicas de sucesso, duas voltaram para as rádios e trouxeram grandes alegrias para o compositor. “Do Fundo da Grota” faz parte do primeiro CD de Baitaca, gravado no ano 2000.

Após quase duas décadas marcando presença nos shows de Baitaca, a canção voltou a fazer sucesso depois que o humorista Paulinho Pezak – que interpreta Santo Folle – viralizou o meme sobre a música na internet, em 2018.

A partir daí, o repertório passou a ser praticamente obrigatório em rádios, bailes, e nos churrascos de domingo.