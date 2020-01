Serra do Rio do Rastro registra nova queda de pedras

Foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária do mirante, duas quedas de barreira na Serra do Rio do Rastro, as ocorrências foram atendidas por volta das 19h30min desta quarta-feira (22), na Rod SC-390, nos KM 409,300 e 409,700.

As duas pequenas quedas de barreira, não interferiram no fluxo do trânsito, os próprios policiais militares rodoviários realizaram a retirada dos materiais da via. Não houve interrupção do tráfego e situação foi rapidamente normalizada.

Informações: 1° Cia / 2° Batalhão de Policia Militar Rodoviária