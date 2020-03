Caminhoneiro fica ferido após caminhão capotar na Mantiqueira em Bom Jardim da Serra

A Polícia Rodoviária Militar de Bom Jardim da Serra atendeu a uma ocorrência de acidente, por volta das 05h30 desta dia 13/03/2020, na rodovia SC-390, Km 373,450 na localidade da Mantiqueira, na município de Bom Jardim da Serra.





De acordo com as informações, trata-se de um acidente de trânsito do tipo saída de pista seguida de capotamento, envolvendo o veículo M. Benz/L 1621 emplacado em Bento Gonçalves/RS, com condutor de 29 anos. O caminhão estava carrega com com bins de maçã

O condutor sofreu lesões leves e foi conduzido ao hospital de Bom Jardim da Serra juntamente com o passageiro (para avaliação médica/hospitalar). Ocorrência atendida pela Guarnição do P-21º.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra