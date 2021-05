Menino Henrique que sobreviveu a chacina na creche em Saudades já saiu da UTI

Com apenas um ano e oito meses, ele foi atingido com múltiplos golpes de faca no massacre ocorrido nesta terça-feira (4) em uma creche, onde cinco pessoas foram assassinadas.

A informação consta no boletim médico divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (5), pela Assessoria de Imprensa da Associação Lenoir Vargas Ferreira, entidade que administra os dois hospitais.

No boletim, divulgado às 17h40, o hospital informou também o estado de saúde do autor do crime. Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, está sedado e se recupera em um leito de UTI, após ter passado por cirurgia.

Confira o boletim:

Chapecó, 05 de maio de 2021 – 18h

Ref. Creche. Saudades (SC)

FKM: Paciente sedado, internado na UTI, em recuperação pós operatório. (Jovem de 18 anos)

HMH: Paciente transferido para o Hospital da Criança, estável, em recuperação. Em leito clínico (saiu da UTI).

Obs.: O HRO não informa identidade e detalhes de prontuário de pacientes.

Assim como o Hospital Regional do Oeste, o Hospital da Criança é administrado pela Associação Lenoir Vargas Ferreira – ALVF.

(Salvo intercorrência que justifique, próximo informe na quinta-feira pela manhã, 8h30).

O menino que sobreviveu ao ataque em Saudades saiu de um leito de Unidade de Terapia Intewnsiva (UTI) do Hospital Regional do Oeste (HRO) e agora se recupera em um leito clínico no Hospital da Criança, em Chapecó.

