Setor de serviços catarinense cresce 3,4% em agosto, segundo IBGE

Pelo quarto mês consecutivo, a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), trouxe resultados positivos para Santa Catarina e reforça a continuidade da retomada econômica. O volume das receitas do segmento no Estado cresceu 3,4% em agosto, em comparação a julho, na série com ajuste sazonal, mês em que já havia crescido 3,1%, frente a junho.

Dentre os 21 estados que apresentaram expansão em agosto, Santa Catarina mostrou destaque, cresceu mais que o Brasil (2,9%) e pontuou como uma das maiores contribuições positivas, ficando atrás apenas de Minas Gerais (5,8%).

Na comparação com agosto de 2020 e 2019, mesmo com queda (4,0%), o estado catarinense apresentou o sexto melhor resultado. Analisando as cinco atividades de divulgação da pesquisa, a de serviços profissionais, administrativos e complementares apresentou um crescimento de 20,7% no mês. No acumulado deste ano, registrou uma variação de 1,1%.

“Esta atualização demonstra o que a pesquisa do CAGED de agosto já vinha antecipando, que é a recuperação do segmento. Mesmo com retração no acumulado do ano, comparando com os outros estados brasileiros, Santa Catarina teve o segundo melhor desempenho entre os 12 maiores estados produtores de serviços, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro”, explica o economista da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Paulo Zoldan.

Altas do setor

Em junho, o volume de serviços catarinense já tinha crescido 3,6%. E, em maio, o segmento havia experimentado alta de 6,4%. Acumulando alta de 16,5%, nos últimos 4 meses.

Crescimento na atividade turística

A Pesquisa Mensal de Serviços também trouxe resultados positivos do setor turístico catarinense. Após alta em junho e queda em julho, o volume de atividades do segmento cresceu 16,3% em agosto. No Brasil, o índice foi de 19,3% frente a julho.

Comércio

O volume de vendas do comércio varejista ampliado no Estado, em agosto, cresceu 3,6% em relação a julho. O resultado é o melhor da região Sul do país e representa o quarto mês consecutivo de alta.

Em relação a agosto de 2019, o crescimento do comércio catarinense foi de 7,1%, bem acima da média nacional (3,9%).

Indústria

A produção industrial continua em expansão em Santa Catarina. Em agosto, o setor cresceu 6% no estado, na comparação com julho deste ano. O desempenho catarinense está acima da média nacional (3,2%) e atrás apenas do avanço registrado no Pará (9,8%).

Por Mariane Lidori

Assessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE