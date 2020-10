Vice-governadora acompanha lançamento da concessão dos parques de Aparados da Serra e Serra Geral

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lançou oficialmente nesta quarta-feira, 14, o edital para a concessão dos parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. O ato ocorreu em Cambará do Sul, no lado gaúcho dos cânions. A vice-governadora Daniela Reinehr representou o Governo de Santa Catarina na solenidade, ao lado do presidente da Santur, Mané Ferrari.

Salles destacou que a concessão dos parques é necessária para ampliar os investimentos e impulsionar o turismo tanto no Extremo Sul catarinense, onde o acesso ocorre pelo município de Praia Grande, quanto no Planalto Gaúcho. A expectativa do Governo Federal é que o vencedor da licitação seja conhecido até o fim deste ano. Ao longo de 30 anos de concessão, o investimento nos parques deve chegar a R$ 270 milhões.

É necessário que a gente abra um espaço para que o setor privado venha a contribuir com esses investimentos, de uma forma que interesse à sociedade e ao meio ambiente. Queremos atrair alternativas que estejam alinhadas às melhores práticas de ecoturismo no mundo. Tenho certeza de que uma joia como essa do Aparados da Serra e da Serra Geral será de grande interesse do setor privado para esses investimentos”, afirmou o ministro após o ato.

Na avaliação da vice-governadora Daniela Reinehr, o lançamento da concessão será um marco histórico para o desenvolvimento do Extremo Sul catarinense. Durante seu discurso, ela destacou que a região entrará em um espiral ascendente e agradeceu o Governo Federal pela concessão.

“Esse é um momento especial para os dois Estados. Tenho certeza que esse ato impulsionará o turismo. Estamos diante de um cenário espetacular, um dos cenários mais belos de todo o Brasil e do mundo. Hoje começamos uma nova história para o desenvolvimento de toda essa região”, enfatizou a vice-governadora.

Em 2019, o ministro Salles havia visitado a região e anunciado a concessão. Agora, ele veio abrir o certame, cujo vencedor deve ser conhecido ainda neste ano. A proposta deve beneficiar diretamente quatro municípios catarinenses e três cidades gaúchas. Também acompanharam o ato em Cambará do Sul o vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, o senador gaúcho Luiz Carlos Heinze, os prefeitos de Praia Grande, Henrique Maciel, e Cambará do Sul, Schamberlaen Silvestre, os presidentes do ICMBio, Fernando Lourencini, e da Embratur, Gilson Machado, além de outros parlamentares gaúchos e catarinenses.

Por Leonardo Gorges

