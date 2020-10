Imunização: farmacêutica brasileira fecha acordo para produzir vacina russa Sputnik V contra covid-19

A farmacêutica União Química informou na sexta-feira (23), que assinou acordo com o Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) para produzir a vacina Sputnik V contra a covid-19 a partir da segunda quinzena de novembro.

A empresa disse que firmou um acordo de confidencialidade que a impede de fornecer quaisquer detalhes técnicos ou científicos. O laboratório ainda precisa obter aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a produção.

O acordo assinado pela União Química é o segundo para produção da vacina russa no Brasil, onde outras quatro vacinas contra a covid-19 já estão sendo testadas.

A vacina russa está sendo desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Gamaleya, de Moscou, e comercializada pelo RDIF, que no mês passado fechou um acordo com o governo do Paraná para testar e produzir a vacina no Brasil.

O governo da Bahia também assinou um acordo para conduzir testes clínicos de Fase III da vacina Sputnik V e planeja comprar 50 milhões de doses.

Não está claro, entretanto, quando esses testes podem começar.

Uma porta-voz da Anvisa disse que os governos do Paraná e da Bahia ainda não entraram com pedidos de aprovação para seus planos de testar a vacina russa, muito menos produzi-la.

O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, disse à Reuters que o fundo soberano russo e o Instituto Gamaleya estão negociando diretamente com a Anvisa em relação aos dados de testes anteriores.

Com mais de 5,3 milhões de casos de coronavírus confirmados, o Brasil tem o terceiro pior surto do mundo, depois dos Estados Unidos e da Índia, o que fez do país um campo de testes na corrida para encontrar uma vacina.

