Inscrições abertas para o 14º Senafrut

Estão abertas as inscrições para o 14º Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado (Senafrut), que este ano acontece nos dias 12, 17, 19, 24 e 26 de novembro, de forma on-line em virtude da pandemia da Covid-19. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento.



O Senafrut é realizado a cada dois anos em Santa Catarina com o objetivo de reunir a cadeia produtiva da fruticultura de clima temperado, mantendo todos os elos atualizados sobre as novidades ligadas ao setor. Também busca fortalecer o segmento, de forma a profissionalizar, organizar e conscientizar a cadeia produtiva, ajudando a enfrentar os desafios de maneira mais competitiva e rentável, garantindo assim um setor forte e com maior qualidade de vida para toda sociedade produtora e consumidora.



O público é formado por fruticultores, profissionais da área agrícola, fornecedores de insumos e de máquinas, pesquisadores, professores e estudantes. Eles poderão acompanhar palestras proferidas por especialistas renomados, com grande experiência no Brasil e exterior. Fitotecnia, fitossanidade, fitorreguladores, pós-colheita e oportunidade de negócio estão entre os temas a serem abordados. Além das palestras, a programação também é composta por apresentação de trabalhos científicos.

Ainda haverá espaço para perguntas, debates e homenagens.

O link para acompanhar o Seminário estará disponível no site próximo à data da abertura. O interessado deve estar inscrito para receber login e senha e, assim, acessar o conteúdo nos dias e horários agendados.

Saiba mais no site do evento: senafrut.com.br.

Fonte Epagri