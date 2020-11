Plataforma gratuita para registrar máquinas agrícolas será lançada nesta sexta

Entre as vantagens, segundo a CNA, estão permissão para tratores circularem em vias públicas e facilidade em contratação de crédito e seguro

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Ministério da Agricultura vão lançar nesta sexta-feira (20/11) uma plataforma para que os produtores rurais possam, gratuitamente, registrar máquinas agrícolas.

A iniciativa atende uma lei federal que liberou tratores agrícolas do emplacamento e do licenciamento, mas tornou obrigatório o registro em um cadastro específico do Ministério da Agricultura.

A Plataforma de Registro e Gestão de Serviços, Marcas, Tratores e Equipamentos (ID Agro) foi desenvolvida em uma parceira da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do ministério com o Instituto CNA.

O registro trará uma série de benefícios aos produtores, além de não implicar em nenhum tipo de custo adicional. Um deles é que os tratores passarão a ter um documento oficial que permitirá a circulação em vias públicas.

Além disso, segundo a CNA, a plataforma dará mais segurança aos processos de financiamento e contratação de seguro do equipamento, facilitará operações de crédito e venda ao garantir rastreabilidade e trará maior proteção ao permitir notificar roubos e furtos.

Até 20 de março de 2021, o sistema vai funcionar em fase piloto, na qual somente alguns agentes autorizados poderão registrar tratores novos. A partir dessa data, haverá a ampliação da rede autorizada e será possível registrar também os tratores antigos.

A plataforma ID Agro poderá ser utilizada direto pelo celular. Para isso, basta baixar o aplicativo para Android. A versão para IOS ainda não está disponível. A CNA também informou que, em breve, também será possível acessar o sistema direto pela web.

Informações Globo Rural