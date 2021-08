Inscrições para o Prêmio Fritz Müller se encerram na sexta-feira

Termina na próxima sexta-feira, 27, o prazo de inscrição para o Prêmio Fritz Müller, a maior premiação ambiental de Santa Catarina, concedida pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado (IMA) para empresas e organizações que desenvolvem projetos voltados à preservação do meio ambiente. O prêmio está em sua 22ª edição e as incrições podem ser feitas pelo site:http://premios.ima.sc.gov.br.



Para concluir a inscrição é necessário preencher o roteiro de elaboração do projeto (modelo que disponível para download no site do prêmio) e gerar um PDF para anexar na área de inscrição. A premiação é destinada aos projetos e iniciativas que vão além da legislação ambiental, e que resultam em benefícios para a conservação do meio ambiente. “O prêmio nos permite condensar os melhores projetos ambientais do estado e identificar o legado ambiental de cada um nas 15 categorias que reúnem áreas como preservação e sustentabilidade ambiental”, disse o presidente do IMA, Daniel Vinicius Netto, ao convidar entidades públicas e privadas para participar da premiação.



Sobre o 22ª Prêmio



O Prêmio Fritz Müller mantém 15 categorias diferentes voltadas a projetos e ações desenvolvidos nas áreas de: agricultura sustentável, conservação de insumos como água e energia, controle da poluição, tratamento de efluentes, reciclagem e resíduos sólidos, educação ambiental, gestão ambiental, gestão socioambiental, turismo ecológico, conservação de recursos naturais e da vida silvestre, projetos de pesquisa, produto ecológico e recuperação de áreas degradadas. Podem participar empresas públicas e privadas, instituições, órgãos governamentais, cooperativas, ONGs, institutos e organizações que atuam em Santa Catarina, com projetos desenvolvidos no estado.



A lista de vencedores será divulgada no site do IMA e pela imprensa. Devido à pandemia, a princípio o evento de premiação será on-line, ou realizado em formato híbrido, com transmissão em tempo real. Entretanto, se a situação em relação ao enfrentamento da pandemia estiver melhor, o IMA comunicará com antecedência as informações sobre a realização da solenidade presencial, prevista para o início do mês de dezembro.

Por Carolina Carvalho

Assessoria de Imprensa IMA

Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina