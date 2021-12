Jararaca com mais de 2 metros quase ataca trabalhadores em SC

A serpente estava em baixo de uma das caixas de abelhas e quase pegou um dos trabalhadores. Na última sexta-feira, 03 de dezembro, apicultores encontraram no interior do município de Apiúna, em Santa Catarina, uma serpente com mais de dois metros de comprimento.

O réptil foi encontrado a mais de 40 km do centro da cidade, na localidade conhecida como Faxinal do Bepe.

“Quase fui atacado, por sorte consegui vi que ela estava ali e ela não deu o bote”, disse o apicultor.

Os trabalhadores relataram que esta foi a primeira vez que viram uma cobra tão grande.

A espécie é mais conhecida como Jararaca e passa a ser uma das maiores já vistas no município de Apiúna.

Por sorte, ninguém se feriu. Fica o alerta para população, já que nessa localidade é extremamente difícil conseguir comunicação.

Com informações de Repórter Ian Stedile, Vale Regional.