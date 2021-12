POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL APREENDE MACACO-PREGO MANTIDO EM CATIVEIRO

A Polícia Militar Ambiental se deparou na tarde deste sábado, 11, com um macaco-prego mantido em cativeiro na Localidade Fundo do Campo no interior do município de Otacílio Costa.

Durante fiscalização de flora, os policiais militares ambientais encontraram um macaco-prego preso por uma coleira e corrente amarrado em um barracão.

Diante dos fatos a guarnição realizou a apreensão do referido animal, e o encaminhou para o Hospital de Clínica Veterinária CAV/UDESC. E o responsável irá responder criminalmente e administrativamente.

Fotos: Guarnição PMA

Fonte: Polícia Militar Ambiental