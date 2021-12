Ciência cria maçã de polpa vermelha

A presença de polpa vermelha em cultivares de maçã é causada pelo gene MYB10.

Os cultivares de maçã com polpa vermelha contêm altas concentrações de antioxidantes e fenóis naturais com benefícios para a saúde. No entanto, as variedades selvagens com esta característica têm um sabor terrivelmente adstringente. Agora, criadores na Europa e Nova Zelândia desenvolvem variedades modernas com polpa vermelha usando técnicas convencionais como cruzamento e também engenharia genética.

Nas profundezas do Vale do Rio Hood, no Oregon, fazendas selecionadas cultivam uma variedade rara de maçãs que não parecem diferentes da maioria das variedades convencionais do lado de fora. A casca esticada desta maçã é um amálgama de tons de amarelo, verde e rosa, com pequenas manchas brancas adornadas por toda parte. Para um consumidor desavisado, essas maçãs delicadas podem facilmente ser confundidas com variedades comuns, como Gala ou Braeburn.

Mas por dentro, as frutas revelam seu engano: sua polpa crocante exibe uma tonalidade vermelha impressionante em vez da cor esbranquiçada típica marcada pela maioria das maçãs comerciais. Conhecido comoMaçãs Mountain Rose, Hidden Rose ou Airlie Red Flesh, estas maçãs marcantes apresentam um aroma açucarado e um sabor igualmente sacarina com notas de acidez suave. Alguns dizem que as maçãs têm gosto de algodão doce, limonada de morango ou até mesmo ponche de frutas. Outros capturam suas notas sutis de sabores de frutas cítricas e frutas cítricas.

A presença de polpa vermelha em cultivares de maçã é causada pelo gene MYB10, uma proteína genética localizada e um fator de transcrição para as vias de antocianinas. As antocianinas, que são um tipo de pigmento polifenólico solúvel em água, dão às frutas e vegetais seus tons característicos de vermelho, roxo, azul ou preto. Os consumidores provavelmente estão familiarizados com as antocianinas do corredor de produtos hortifrutigranjeiros:batatas roxas e a couve-flor roxapor exemplo, são as cores devidas às antocianinas.

Fonte: Agrolink