Secretaria da Saúde confirma 1ª morte por gripe A H3N2 no RS em 2021, em São Francisco de Paula

O primeiro óbito causado pelo vírus influenza A H3N2 no Rio Grande do Sul, em 2021, aconteceu em São Francisco de Paula, na Serra. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), é uma mulher de 67 anos, que não recebeu medicação antiviral e apresentava doenças crônicas. A morte foi confirmada nesta quarta-feira (22).

Ao todo, já foram identificados 24 casos, com oito hospitalizações. Todos eles foram notificados em dezembro, sendo os únicos confirmados no estado ao longo deste ano.

Não há, por enquanto, resultado do sequenciamento genômico dessas amostras para identificar se a linhagem é a mesma já confirmada em surtos recentes registrados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Não houve também, conforme a SES, a detecção de outras formas do vírus Influenza (A H1N1 e B). Os exames foram realizados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), através do Laboratório Central do Estado (Lacen-RS).

Com informações G1