Maior aeronave do mundo é destruída após ataque russo na Ucrânia

O maior avião de carga do mundo, o Antonov-225 Mriya, de fabricação ucraniana, foi queimado em um hangar do aeroporto de Hostomel, na região próxima à Kiev, capital da Ucrânia, após um ataque russo. A informação foi confirmada pela fabricante de armas estatal ucraniana, Ukroboronprom neste domingo (27).

“Os ocupantes russos destruíram o carro-chefe da aviação ucraniana — o lendário An-225 Mriya. Aconteceu no aeródromo de Antonov em Hostomel, perto de Kiev”, disse a estatal em um sua página no Facebook.

A restauração do avião custaria mais de US$ 3 bilhões (R$ 15,4 bilhões) e levaria muito tempo.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, também confirmou a informação em suas redes sociais. “Esta foi a maior aeronave do mundo, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ em ucraniano). A Rússia pode ter destruído nosso ‘Mriya’. Mas nunca poderão destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático. Vamos prevalecer!”.

Em 2020, a aeronave se destacou no transporte de 103 toneladas de medicamentos da China para Kiev para o combate ao novo coronavírus.

AN-225 ‘Mriya’ no Brasil

O maior avião de carga do mundo já esteve no Brasil em duas oportunidades. Em fevereiro de 2010 e mais recentemente em novembro de 2016, nesta última, realizou o transporte de um gigantesco transformador levando do Brasil para uma usina no Chile. Primeiramente pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo para carregar um suporte que seria utilizado para o transporte do transformador, e depois pousou em Guarulhos, na Grande São Paulo, para transportar o equipamento em direção à usina.

A aeronave era capaz de transportar 250 toneladas de cargas. Tinha 84 metros de comprimento por 18metros de altura excluindo o seu trem de pouso que possuía 32 rodas. Para alçar voo, o Antonov contava com seis motores.

Fonte: Agência Brasil