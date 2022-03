Lembras-te do avental da tua avó?

O primeiro propósito do avental da avó era proteger as roupas abaixo. Mas, além disso:

Servia de luva para retirar a frigideira ardente do forno. Era maravilhoso para secar as lágrimas das crianças e, em certas ocasiões, para limpar as carinhas sujas. Do galinheiro, o avental servia para transportar os ovos e, por vezes, os pintos.

Quando os visitantes chegavam, o avental servia para proteger as crianças tímidas.

Quando estava frio, a avó enrrolava os braços. Este bom velho avental fazia de fole, agitado por cima do fogo a lenha. Era ele que transportava as batatas e a madeira seca na cozinha. Da horta, ele servia de cesta para muitos produtos hortícolas depois que as ervilhas tinham sido recolhidas era a vez das couves.

No final da temporada, era utilizado para colher as maçãs caídas da árvore. Quando os visitantes chegavam de forma repentina, era surpreendente ver a rapidez com que este velho avental podia dar para baixo o pó. Na hora de servir as refeições a vovó ia na escada a agitar seu avental. E os homens nos campos sabiam instantaneamente que tinham de ir à mesa.

A avó também o usava para pousar o bolo de maçã acabado de sair do forno no parapeito para esfriar.

Nos nossos dias, não se usa mais o avental. Vai demorar uns anos até que alguma invenção ou objeto possa substituir este bom avental.”

Linda reflexão: Autor Desconhecido