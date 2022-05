Tempestade Yakecan deixa mais de 200 mil clientes sem energia elétrica no RS

Mais de 200 mil clientes de concessionárias de energia no Rio Grande do Sul estão sem luz nesta quarta-feira (18) devido aos efeitos da tempestade subtropical Yakecan.

Conforme a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e a Rio Grande Energia (RGE), a falta de luz acontece, principalmente, por conta de objetos, como galhos, que foram jogados pelo vento sobre fios usados para a distribuição de energia.

Na área da CEEE, são 182 mil clientes sem luz. Na da RGE, são 44 mil. As regiões da Campanha, Sul e Centro-Sul foram as primeiras a sentirem os efeitos da tempestade e ficar sem luz.

Na terça-feira (17), a rajada mais forte de vento foi registrada em São José dos Ausentes, na Serra: 95,8 km/h. Em outras regiões do estado, houve rajadas de 55,1 km/h (Tupanciretã, no Centro do estado) até 86,8 km/h (em Vacaria, na Serra).

Essa foi a cidade com a menor temperatura registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): 0°C, com sensação de -11,0°C. A temperatura foi tão baixa que nevou na região da serra gaúcha.

A falta de luz foi o maior problema causado pela tempestade que o poder público identificou na manhã desta quarta.

Houve destelhamentos de edifícios em duas cidades no Litoral Norte: Três Cachoeiras e Tramandaí, um hospital sofreu danos e precisou remanejar pacientes de setor, mas os municípios resolveram com recursos próprios, apesar da oferta de ajuda do governo do estado.

De acordo com a meteorologista Vanessa Gehm, da Defesa Civil estadual, ações de prevenção praticadas por parte da população e dos serviços públicos foram essenciais para minimizar os estragos.

“Em âmbito de Defesa Civil, que visa a prevenção, foi bem importante [a prevenção] para que a população não fosse pega desprevenida. Tivemos rajadas de vento entre 80 e 95 [km/h] na faixa leste, muito próximo do previsto, que em nível de rajadas de vento são muito intensas”, destacou, sinalizando que estações meteorológicas apontaram esse nível no Sul e na Serra do RS.

Serviços foram afetados pela tempestade e autoridades em segurança deram orientações à população por questão de segurança. Houve desvio de voos, o comércio foi fechado e aulas em instituições de ensino foram canceladas.

“Pela Defesa Civil, ainda vamos avaliar a necessidade de um novo alerta via SMS. As rajadas de vento vão variar entre 50 e 70 km/h, especialmente na faixa leste, o que deixa o mar bastante agitado”, explica a meteorologista.

