Brad Pitt avançou com um processo judicial contra Angelina Jolie no Supremo Tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator acusa a ex-mulher de vender “em segredo” parte da propriedade vinícola que o casal adquiriu no sul de França a um oligarca russo. Afirma ainda que a venda foi realizada para “infligir danos” e como vingança.

Com informações: Sic Notícias