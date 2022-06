Receita libera consulta ao segundo lote de restituição do IR 2022 na quinta-feira

Para os contribuintes que aguardam pela restituição do Imposto de Renda 2022, o segundo lote deve ter sua consulta liberada no dia 23 de junho. Este será o primeiro a ser pago desconsiderando as prioridades. Considerando o calendário de pagamento da Receita Federal, a informação de quanto os contribuintes com direito irão receber deverá estar disponível uma semana antes do pagamento.

O pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda será feito na quinta-feira (30). Para o IRPF 2022, os pagamentos estão considerando a prorrogação do prazo de entrega da declaração para 31 de maio, e as restituições serão corrigidas a partir do mês de junho pela taxa básica de juros – a Selic.

Para fazer a consulta, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal, ou usar o aplicativo Pessoa Física do Imposto de Renda, disponível na App Store ou Google Play. Caso haja a liberação, o valor será apresentado na consulta. Caso não seja contemplado no respectivo lote, a informação que irá aparecer é “declaração está na base de dados da Receita Federal – Processada – em fila de restituição”.

Os pagamentos são efetuados de acordo com o cronograma de lotes, seguindo a ordem definida pela data de transmissão da declaração. A qualquer momento, no entanto, a declaração em fila de restituição pode retornar para análise.

FONTE: Blog do Almir Freitas