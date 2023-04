Índia pode se tornar o país mais populoso do mundo nos próximos dias; entenda

A China está prestes a perder o posto de país mais populoso do mundo. Segundo estimativa das Nações Unidas, a Índia assumirá o lugar dos chineses nos próximos dias.

As projeções da ONU, baseadas em padrões de crescimento demográfico, indicam que a Índia atingirá a marca de 1,425 bilhão de habitantes em meados de abril. O índice supera o da China, que abriga a maior população mundial desde que se tornou um estado unificado, há mais de 2.200 anos.

O crescimento populacional indiano vem acompanhado de um bom momento econômico: o país do sul asiático tem, atualmente, a 5ª maior economia do mundo – à frente de países como Reino Unido e França.

Mas a expansão acelerada também carrega traços negativos, como a desigualdade social e os altos índices de pobreza e trabalho informal, que fazem da Índia o país com a menor renda per capita entre os integrantes do G20.

Diplomaticamente, Nova Délhi tenta se posicionar como alternativa de poder a Washington e Pequim. Liderado há nove anos pelo primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi, o governo indiano vem sofrendo críticas de instituições internacionais que monitoram a democracia no mundo. Elas acusam o país – uma das nove nações com armas atômicas no planeta – de ter um governo cada vez mais autoritário, com perseguição a jornalistas, ONGs e políticos opositores.