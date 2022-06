Produtores de Soja recebem prêmio do Grupo Olim

Referência nacional quando se fala na cultura do arroz irrigado, o Sul catarinense está se tornando pioneiro no cultivo de outro grão: a soja. E para agraciar e parabenizar os maiores produtores da região foi entregue em um grande evento na noite desta quinta-feira (23) o Prêmio Produtividade de Soja Safra 2021/2022. A celebração ocorreu no Centro de Eventos UNI, em Araranguá.

“Lançamos o prêmio produtividade para valorizar os nossos produtores. Parceiros que acreditam em nosso trabalho de assistência técnica nas soluções completas para a lavoura. Hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e para nós é motivo de orgulho promover este prêmio que faz parte do projeto de expansão da soja no Sul”, comenta o supervisor técnico do grupo Olim, Diego Zanin.

O principal critério avaliado foi a produtividade, na qual foram utilizadas as soluções completas ofertadas pela Olim. Foram 23 produtores que participaram da disputa. Os três primeiros ganharam uma viagem para Porto de Galinhas em agosto deste ano. Uma viagem para o mesmo destino, ainda, foi sorteada entre o restante dos participantes.

“A média de produtividade de soja no Sul catarinense está em torno de 54 sacos por hectare. Os participantes do prêmio alcançaram a média de 60 sacos por hectare. Através da recomendação técnica de nosso grupo o que nos deixa muito alegres e motivados”, ressalta Zanin.

Para o produtor de Torres (RS), Gabriel Munari, é motivo de alegria ter vencido a premiação e poder desfrutar de uma viagem para o nordeste brasileiro.

“Sempre tentamos buscar o máximo possível nas nossas lavouras. E nesse ano que tivemos muitas dificuldades, fomos abençoados com uma produtividade muito além do que imaginávamos. Nossa meta era 100 sacos por hectare e conseguimos. Agora sendo agraciados com esse prêmio da Olim que vem coroar todo nosso trabalho do ano”, ressalta.

Após a cerimônia de premiação, as cerca de 80 pessoas presentes puderam desfrutar de um delicioso jantar da linha de alimentos Olim.

Confira a lista de ganhadores:

1º Gabriel Bauer Munari da cidade de Torres/RS

2º Welerson de Almeida Giusti da cidade de Turvo/SC

3º Leandro Esteves da cidade de Forquilhinha/SC

Sobre o Grupo Olim

Com sede em Jacinto Machado, o Grupo Olim atua em diversas áreas do agronegócio. Com uma loja virtual que atendo todo o Brasil. Bem como lojas físicas em Jacinto Machado, Turvo, Araranguá e São Joaquim. Presente nos segmentos de insumos como sementes, defensivos agrícolas e implementos atende toda o litoral, serra catarinense e o Rio Grande do Sul. No seu portifólio pode-se encontrar, também, tratores e colheitadeiras das marcas Yanmar Solis, Agritech e Massey Ferguson.

O Grupo atua, também, na área de beneficiamento levando a mesa dos brasileiros as marcas de arros Olim, Vô Olimpio, Tio Manoel e Pilão. Com unidades de beneficiamento em Jacinto Machado e Eldorado do Sul (RS).

Fonte: Sulinfoco