TikTok exclui mais de 20 milhões de contas de menores de 13 anos

O TikTok divulgou, nesta quinta-feira (30), o Relatório de aplicação das Diretrizes da Comunidade do primeiro trimestre de 2022. Segundo dados do relatório, entre janeiro e março, mais de 20 milhões de contas foram removidas da plataforma por suspeita de pertencerem a menores de 13 anos. No último trimestre de 2021, esse número ultrapassou 15 milhões.

O TikTok ainda baniu mais de 102,3 milhões de vídeos entre janeiro e março de 2022Fonte: Reprodução: Solen Feyissa/Unsplash

A rede social ainda deletou cerca de 20,8 milhões de contas falsas do aplicativo no último trimestre. No final de 2021, esse valor correspondia a aproximadamente 28% do atual, com 6 milhões de usuários excluídos. Além disso, o TikTok bloqueou a criação de mais de 202 milhões de contas de spam entre janeiro e março deste ano.

O primeiro trimestre de 2022 também registrou a remoção de aproximadamente 102,3 milhões de vídeos da plataforma. Destes, a maior porcentagem ficou com os que desrespeitaram a política de Segurança de Menores da plataforma, configurando 41,7% dos casos. A segunda política mais ferida no período foi a de Atividades Ilegais e Mercadorias Regulamentadas, com 21,8% dos casos.

Com informações: Tec Mundo