Família é alvejada por tiros; bebê foi atingido em SC

Três pessoas de uma família foram alvejadas por disparos de arma de fogo em Tubarão, na noite deste domingo, 14. Um bebê de um ano foi atingido com três disparos. De acordo com testemunhas, o autor dos fatos estaria se relacionado com uma filha de 11 anos do casal.

O caso aconteceu no bairro Rio do Pouso e a Polícia Militar foi acionada. No meio do caminho, um veículo com as vítimas foi encontrado. O condutor estava indo em direção ao hospital para atendimento médico aos atingidos. A guarnição prestou apoio e em seguida o Corpo de Bombeiros levou as vítimas até o hospital.

A PM conversou com o proprietário da residência em que aconteceu a tentativa de homicídio. Segundo o homem de 40 anos, um Gol bola cor branca estacionou em frente a sua casa e alguém chamou pelo seu nome. Ao sair para verificar, foi atingido com um disparo no braço. A sua esposa de 33 anos foi atingida na barriga. Já o bebê foi ferido na face, nas costas e no braço.

A criança está entubada no hospital e a mulher foi colocada em coma induzido após sofrer três paradas cardíacas. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Com informações do TNSul