Homem que provocou acidente de trânsito e arrastou vítima durante a fuga em Lages é condenado pelo Tribunal do Júri

O fato aconteceu em 2011, e o réu foi julgado praticamente 11 anos depois. Ele preferiu fugir a prestar socorro às vítimas. A sessão do Júri foi acompanhada pela mãe e pela avó da mulher morta no acidente.

O Tribunal do Júri da Comarca de Lages julgou um homem que provocou um acidente de trânsito porque dirigia embriagado, atingindo a moto de um casal. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) acusou o réu por homicídio contra a mulher e tentativa de homicídio contra o homem. O Conselho de Sentença acatou a tese e o Juízo fixou a pena em sete anos de reclusão. O réu já estava preso por outros crimes.

O fato aconteceu em 28 de outubro de 2011, por volta das 6 horas da manhã. Aquela sexta-feira estava amanhecendo e o movimento começava a tomar conta de Lages. As vítimas estavam indo de moto para o trabalho e foram atingidas por um Chevete ocupado por quatro pessoas. O motorista Nelci Marcelino Jesus dirigia embriagado.

A mulher foi atropelada, ficou presa no carro e foi arrastada por cerca de 650 metros. A roda travou em uma rua sem pavimento, os ocupantes do veículo desvencilharam-se do corpo e fugiram do local sem prestar nenhum socorro. O homem que estava na moto sofreu lesões corporais, mas sobreviveu.



Nelci foi julgado praticamente 11 anos após o crime. O Promotor de Justiça Fabrício Nunes atuou no Júri. Ele mostrou imagens que comprovam a brutalidade do crime, como o capacete danificado e as marcas de sangue que ficaram na via. “O réu podia ter prestado socorro no local, mas preferiu empreender fuga com uma das vítimas embaixo do carro e acabou tirando uma vida de maneira brutal”, disse o Promotor de Justiça.



A mãe e a avó da vítima morta no acidente assistiram a todo o julgamento, que durou aproximadamente 7 horas. Após a sentença, a mãe cumprimentou o Promotor de Justiça e desabafou. “Nenhuma condenação trará a minha filha de volta, mas eu queria ver esse homem no banco dos réus. Se ele tivesse prestado socorro, eu ficaria do lado dele”, disse, aos prantos.