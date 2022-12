Vândalos invadem casas construídas para famílias carentes em São Joaquim

As obras já estavam em fase de acabamento para serem entregues às famílias.

Cerca de três famílias terão as entregas de suas residências suspensas após vândalos invadirem o centro habitacional do bairro Nossa Senhora Aparecida, em São Joaquim, e danificarem equipamentos de três unidades na madrugada de quarta-feira (14). As casas fazem parte do Projeto Gente Catarina e seriam destinadas a famílias carentes.



De acordo com a administração municipal, as três residências danificadas fazem parte de 15 unidades habitacionais do programa, e já estavam em fase de acabamento das obras para serem entregues às famílias em janeiro de 2023. Com as janelas quebradas, caixas de energia danificadas e parte da fiação elétrica furtada, não há previsão para a finalização das obras e entrega às famílias.



O programa Gente Catarina, que contempla as unidades habitacionais, foi lançado em 2021 pelo Governo do Estado para elevar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios e impactar na qualidade de vida dos moradores, como geração de renda, evasão escolar, mortalidade infantil e morte precoce.

A prefeitura informou que os danos serão arcados pelo poder público municipal e já registrou um Boletim de Ocorrência do caso. Os suspeitos ainda não foram identificados e a Polícia Civil investiga o caso.