Lageano morre afogado na praia de Fora em Palhoça

Rodrigo Willian, 30 anos, morador de Lages, morreu afogado na Praia de Fora, município de Palhoça, no final da manhã desta terça-feira (27)

A vítima nadava próximo a saída de um rio, em um trajeto de aproximadamente 300m até uma bóia de sinalização, quando sumergiu e não mais retornou à tona. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h para atender a ocorrência.

A primeira busca foi realizada pela equipe do helicóptero Arcanjo em sobrevôo no locale também com trabalho de mergulhadores, porém a vítima não foi encontrada. Em seguida a guarnição do grupo de busca e salvamento chegou ao local para início dos mergulhos, sendo que no meio da tarde o corpo acabou sendo encontrado.

Fonte: Portal Palhoça