Mega da virada dará prêmio recorde de R$ 500 milhões; veja como apostar

O prêmio da Mega da Virada 2022 bate recorde histórico com a nova estimativa, de R$ 500 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor é 32% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões, que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.

As apostas podem ser feitas até as 17h deste sábado (31/12). O sorteio será realizado também no sábado em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras a partir das 20h.

Para quem quer virar um milionário em 2023, as apostas para a Mega da Virada podem ser feitas nas lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. Os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Como funciona o prêmio?

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio na Poupança da CAIXA, receberá mensalmente R$ 3,4 milhões em rendimentos. Se optar por curtir a passagem de ano da forma mais luxuosa possível, o sortudo pode comprar uma ilha no litoral brasileiro, um iate com piscina, bar, banheira de hidromassagem e sala de jantar, além de fogos de artifício comparáveis aos das grandes festas de réveillon, desembolsando apenas 20% do valor do prêmio.