Fortes chuvas causam alagamentos em Lages

Fortes chuvas causaram alagamentos e queda de energia em diversas regiões de Lages, na Serra Catarinense na noite deste sábado (14), as chuvas iniciaram por volta das 19h. Imagens enviadas por moradores mostram os alagamentos na Avenida Brasil e nos bairros Universitário e Coral, com carros ilhados. Cerca de quatro mil residências ficaram sem luz.

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para pancadas de chuva de intensidade moderada a forte com alagamentos e risco de deslizamentos para os municípios de Lages, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Correia Pinto, Painel, Palmeira, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema.

Com informações, : SCC