Barco com 42 pessoas fica à deriva em lago no Oeste de SC

Uma embarcação, com 42 pessoas, precisou ser rebocada até a margem do lago de Itá, no Oeste catarinense, após falha mecânica, na noite de sábado (14), por volta das 20h.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Itá, o barco estava próximo às torres da igreja. O resgate foi acionado, e ao chegar no local, encontrou a embarcação já na marge. Um popular utilizou uma lancha para conseguir puxar o barco.

Os bombeiros guarda-vidas estavam em moto aquática e auxiliaram no desembarque do grupo, que possuía crianças, idosos e uma pessoa cadeirante, embarcados.