Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2557, sorteada neste sábado (21/1) pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com isso, o prêmio subiu de R$ 51 milhões para R$ 63 milhões no concurso 2558, que acontece na quarta-feira (25/1).

Segundo a Caixa, 261 apostas acertaram a quina e levaram R$ 20.176,41 cada. Outras 16.523 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 455,29 cada.

Com informações: Agência Brasil