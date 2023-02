Polícia Militar destrói equipamentos de som apreendidos em Lages; entenda

Policiais Militares destruíram equipamentos de som apreendidos por perturbação do sossego público na tarde dessa quinta-feira (2) em Lages, na Serra Catarinense. Uma retroescavadeira destruiu os instrumentos sonoros automotivos e residenciais, na sede do 6º Batalhão da Polícia Militar.

A destruição foi determinada pelo Poder Judiciário no julgamento de 48 processos judiciais, tais aparelhos foram apreendidos pela Polícia Militar em ocorrências de perturbação do trabalho ou sossego alheio. Apenas no primeiro mês de 2023, foram 640 ocorrência registradas no município serrano.

Quase 5 mil ocorrências em 2022

A Polícia Militar de Lages atendeu 4809 ocorrências de perturbação do sossego no ano de 2022. Segundo a corporação, os números demonstram o quanto o tipo de delito ocupa o serviço das guarnições, que poderiam atender outras solicitações ou em trabalhos preventivos.

Segundo a polícia, os aparelhos em boas condições de uso são costumeiramente doados a instituições e estabelecimentos de ensino.